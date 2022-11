Na besmetting is Fiege net op tijd terug voor Atomix-thuis

Het spande er even om, maar trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege (60) zit vanavond gewoon op de bank tijdens het thuisduel van de Zwartemeerders in de BENE-League tegen het Belgische Atomix.

"Maar gisteren mocht ik weer naar buiten en toen heb ik in de avond meteen weer training gegeven", laat Fiege weten. "Tegen Atomix ben ik er gewoon bij."

Één speler ontbreekt door het coronavirus tegen de Belgische hekkensluiter. "Dat is Sander Bos. Hij heeft nog klachten. Verder heeft Daniel Tako nog altijd een hamstringblessure. Ik mis vanavond twee van mijn drie linkspoten."

Na griep is spelbepaler Patrick Miedema wel weer van de partij. Hurry-Up - Atomix begint om 20.00 en is vanaf 19.55 live te zien op TV Drenthe en online. Bij een thuiszege kunnen de Zwartemeerders in het linkerrijtje van de BENE-League komen.