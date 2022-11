Noordscheschut gedeeld koploper, DZOH blijft in het spoor

VOETBAL - Door een 2-0 overwinning op Achilles'12 uit Hengelo is Noordscheschut gedeeld koploper in de 1e klasse E. Door twee doelpunten van Nick Koster sleepten de Schutters de overwinning over de streep in eigen huis. "Als er één ploeg aanspraak had op de overwinning vandaag dan waren wij het wel", vindt trainer Berry Zandink.

De wedstrijd tegen Achilles'12 ging niet vanzelf: "Zij hadden dezelfde speelstijl die wij hanteren, namelijk snel vanuit de omschakeling toe willen slaan. Een aantal spelers van hun ging slim om met onze tactiek", zegt Zandink. Hierdoor werd het een onrustige wedstrijd met weinig kansen. Voor rust gebeurde er dan ook weinig voor de neus van de keepers.

Dode spelmomenten

Ondanks de weerstand van Achilles'12 kwam Noordscheschut nauwelijks in de problemen. Er was uiteindelijk een hoekschop nodig om de bank te breken. Nadat de keeper van Achilles'12, die zichtbaar moeite had met de ondergaande zon, onder de bal door dook, kon Nick Koster bij de tweede paal vrij binnen koppen, 1-0. In de slotfase was het wederom Koster die de Schutters liet juichen. Vanuit een vrije trap van Melvin Mol bepaalde Koster met zijn hoofd de 2-0 eindstand.

Kans op periodetitel

Na zeven wedstrijd deelt Noordscheschut nu de koppositie met Quick'20 uit Oldenzaal. Volgende week staat de laatste speelronde van de eerste periode op het programma en de ploeg van Zandink doet nog volop mee. Zandink is er zelf alleen nog niet echt mee bezig: "Ik vind het nog veel gaver dat wij nu al een gat met de gevarenzone hebben geslagen." De trainer looft bovenal de inzet van zijn spelersgroep: "Onze trainingen zijn messcherp, de groep is ontzettend gemotiveerd en wij zitten in een super positieve vibe".

Ook DZOH doet nog mee

De andere Drentse ploeg in de 1e Klasse E maakt ook nog kans op de eerste periode. DZOH won met 0-1 op bezoek bij SVI uit Zwolle. In de 53e minuut maakte Tom Hiemstra de enige treffer van de wedstrijd. Daardoor klimt DZOH naar de 5e plaats en staat het twee punten achter de koplopers.