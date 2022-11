ZZVV wint ook van Hoogeveen en pakt de eerste periode

VOETBAL - ZZVV heeft ook de zevende wedstrijd in de 3e klasse D in winst omgezet. In Hoogeveen was de ploeg van trainer Hans Slender met 3-0 te sterk en pakten ze ook nog eens de eerste periodetitel.

Beide ploegen hadden deze competitie nog niet verloren. ZZVV had zelfs nog geen punt verspeeld, terwijl Hoogeveen drie keer gelijk had gespeeld. Officieel was het ZZVV-Hoogeveen, maar de wedstrijd was op verzoek van de ploeg uit Zuidwolde omgedraaid en dus werd het duel op sportpark Bentinckspark gespeeld.

Eigen doelpunt en weer Van Dijk

Dat gaf de ploeg uit Hoogeveen bepaald geen rust, want na amper 20 seconden spelen schoot aanvoerder Eduard Kobes de bal, met een grote boog, terug op doelman Raymon Slot, die de bal niet in zijn handen durfde te pakken. Hij kopte alleen onder de bal door en kon zo de 0-1 niet kon voorkomen.

Na ruim negen minuten spelen stond de 0-2 al op het scorebord en wie anders dan Jovanni van Dijk was de maker van het doelpunt. Het was alweer de achttiende treffer voor de topscorer van het Nederlandse amateurvoetbal. Van Dijk bleef uiterst kalm oog in oog met Slot en verdubbelde beheerst de score.

Het duurde lang voordat de thuisclub hersteld was van de mokerslag. De gasten combineerden er lustig op los en Hoogeveen werd niet gevaarlijk. Pas halverwege de eerste helft kregen de Hoogeveners wat meer grip op de wedstrijd, zonder dat het kansen opleverde.

Rood voor assistent scheidsrechter

Vlak voor rust ging Van Dijk stevig door in de zestien nadat scheidsrechter Klompien al had gefloten. Er ontstond een opstootje waarna Klompien de assistent scheidsrechter van Hoogeveen van het veld stuurde. De assistent zou een tik hebben uitgedeeld aan Van Dijk.

Na rust waren de gemoederen wat bedaard en profiteerde ZZVV van wanorden in de Hoogeveen verdediging. Janou van Veen stond geheel vrij in het strafschopgebied en schoot de bal, met een bekeken schot, langs Slot (0-3).

Onmachtig

Na de 0-3 was de wedstrijd gespeeld. De thuisclub was onmachtig om het de koploper het lastig te maken en ZZVV speelde de wedstrijd rustig uit. Beide ploegen kregen nog een paar kleine kansen, maar gescoord werd er niet meer.