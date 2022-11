ACV dendert door in Derde Divisie

ACV boekte vanmiddag de vijfde zege op rij in de Derde Divisie. De Assenaren waren met 3-0 te sterk voor Sparta Nijkerk, waardoor de ploeg van trainer Ruud Jalving de koppositie nadert. Door de nederlaag van DOVO is het verschil met de nieuwe koploper, GVVV, nog maar één punt.

De eerste helft tussen ACV en laagvlieger Sparta Nijkerk was vooral een tactisch steekspel. De gasten hadden veel de bal en probeerden de Assenaren uit de tent te lokken, maar de mannen van Jalving lieten zich niet verleiden. Mede daarom waren de kansen op een paar vingers te tellen. ACV kreeg er eigenlijk maar één: uit een vrije bal van Pascal Huser kopte Yassine Abouzraa op de paal. Sparta Nijkerk kreeg er een paar, maar Tyrone Fonville schoot ruim over en een kopbal van Jesse Buitenhuis werd moeiteloos gekeerd door ACV-doelman Enver Spijodic.

Het geduld van ACV werd in de tweede helft beloond en met name in de omschakeling werd de thuisclub meer en meer gevaarlijk, al viel de openingstreffer uit een corner. Nadat eerst Steyn Strijker zijn inzet gekeerd zag worden ramde invaller Boy Spijkerman de bal tegen het net: 1-0. De goal betekende een mentale tik voor Sparta en een boost voor ACV, dat het duel tien minuten na de goal van Spijkerman in het slot gooide. Tapmahoe Sopacua kreeg de goal op zijn naam, al werd zijn schot nog aardig van richting verander: 2-0. Mark Jagt, koud ingevallen, maakte tien minuten voor tijd het Asser feestje compleet door een voorzet van Sopacua fraai in de verre hoek te schieten: 3-0.