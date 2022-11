DOS'46 onderuit in openingswedstrijd van de zaalcompetitie

De eerste helft van de wedstrijd kwam DOS'46 snel op achterstand. Ballen werden niet goed gevangen en er werd slordig gespeeld. "Het was niet extreem slecht, maar de fouten waren bij ons wel aan de hoge kant", laat coach Henk Jan Mulder weten na de wedstrijd bij een interview van Eyecons. Na de eerste helft keken de Nijeveners tegen een 13-7 achterstand aan.

In de tweede helft zag je verbetering en werd de tactiek wat aangepast. "Uiteindelijk kwamen we niet dichterbij, dus het pakte niet helemaal uit zoals we hadden gehoopt", zegt speelster Tessa Lap hierover bij Eyecons. De ploeg uit Papendrecht, die dit seizoen kampioen werd op het veld, bleef te sterk en hierdoor kon DOS'46 de tegenstander niet meer inhalen. De wedstrijd werd verloren met 23-16.