Feller Elim wint Drents onderonsje

Wat Elim in de tweede klasse J tegen teams uit Overijssel vaker niet dan wel lukte, heeft de formatie van Erwin Sikkes tegen provinciegenoot FC Meppel geflikt. Winnen en wel met 1-4.

FC Meppel en Elim komen dit seizoen uit in de tweede klasse Oost. Het leverde beide ploegen na vijf speelrondes pas drie en Elim vier punten op. "Het niveau ligt in deze competitie hoger. Er wordt slim en verzorgd voetbal gespeeld", vertelt trainer/coach van de thuisploeg Jarrisch Keizer. "Het is soms net zaalvoetbal", aldus Mike Doldersum van Elim over de tweede klasse J.

Met Drentse zin probeerden FC Meppel en Elim het vanmiddag tegen elkaar. Na nog geen tien minuten spelen opende middenvelder Daimen Diphoorn de score namens de gasten in het zwart-rood. Even later bepaalde buitenspeler in het groen-wit Hugo Bisschop de ruststand op 1-1.

Twee keer Doldersum

Al na vier minuten in de tweede helft kwam Elim weer aan de goede kant van de score terecht. Na Diphoorn scoorde nog een andere tiener voor de gasten: Tim Bos. In het vervolg probeerde FC Meppel het via onder andere Remco van Keulen, maar een tweede treffer voor de mannen van Keizer bleef uit.

Aan de overkant gooide de rappe Mike Doldersum het onderonsje op slot. De onvermoeibare spits van Elim maakte zowel de 1-3 als 1-4. "Heel lekker, omdat de punten hard nodig zijn", zegt Doldersum. "Na rust vallen onze goals op goede momenten. Dan is de wedstrijd wel dood. Al moet ik zeggen dat wij ook feller waren."

Seizoen duurt nog lang