Sudosa-Desto mist scherpte en verliest met 3-0

VOLLEYBAL - Na drie zeges op rij heeft Sudosa-Desto weer eens een wedstrijd verloren in de Eredivisie. Door een gebrek aan scherpte in het slot van de sets gingen de vrouwen met 3-0 onderuit tegen Dynamo uit Apeldoorn (26-28, 25-27 en 23-25). "We vergeten onszelf te belonen", concludeert één van de trainers van Sudosa-Desto, Mark Afman.

In eerste instantie verliep de wedstrijd zoals gewenst. Sudosa-Desto liep in de eerste set uit naar een 19-14 voorsprong en leek de eerste set relatief eenvoudig binnen te halen. In de slotfase begon de formatie echter enigszins de verkrampen: " We gingen veiliger spelen in het einde van de set, waardoor we de punten niet meer wisten af te maken", zag co-trainer Erwin Sikkema. De eerste set ging daarom toch nog met 26-28 naar Dynamo.

Kopie eerste set

Het verloop van de tweede set was sterk de vergelijken met de eerste. Weer kwam Sudosa-Desto voor, maar wederom ging het in de slotfase mis. "Boven de 20 punten moeten wij koelbloediger worden", concludeert Sikkema. De vrouwen uit Assen kregen twee setpunten, maar door aanvallende slordigheden werden deze niet benut. Op het eerste setpunt sloeg Dynamo wel direct toe en werd het 25-27.

Richting het eind van de derde set was het Dynamo dat een gat van vier punten had geslagen, 22-18. Sudosa-Desto kwam op karakter nog knap terug, Dynamo benutte echter het eerste matchpunt en haalde de wedstrijd binnen met 23-25.

Leermoment

"Dit gaat ons in de tweede helft van het seizoen niet meer overkomen", stelt Afman. Volgens de trainer komt er toch een andere druk kijken bij wedstrijden in de Eredivisie. Dit onderstreept ook Sikkema: "Het niveau hebben wij absoluut om dit soort wedstrijden te winnen, dus dit was echt een leermoment voor ons."