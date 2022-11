Maaike Verweij zegeviert in Den Haag, Pruisscher derde

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij uit Veenhuizen heeft haar eerste overwinning in de Marathon Cup behaald. Op de Uithof in Den Haag pakte Verweij een ronde voor het einde de leiding en ze gaf deze niet meer af. Arianna Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht, haar teamgenoot van Team Zaanlander, sprintte naar de derde plaats.

Bij afwezigheid van Irene Schouten en Marijke Groenewoud, die meedoen aan de World Cup in Stavanger, lagen er grote kansen voor de Drentse vrouwen om een overwinning te pakken. Het lukte geen enkele schaatsster om een gat te slaan met het peloton. Een eindsprint met het grootste deel van de groep was dus onvermijdelijk.

Met nog een ronde te gaan snelde Verweij naar de koppositie van het peloton en kreeg ze in haar kielzog teamgenoot Pruisscher en Merel Bosma achter zich aan. Verweij hield het tempo hoog, maar op het laatste lange eind kwam Merel Bosma nog opstomen. Op de streep had Verweij een minimale marge over, maar drukte zij het ijzer wel als eerst over de streep. Ook Pruisscher kwam nog dichtbij de overwinning, maar zij moest genoegen nemen met de derde plaats.