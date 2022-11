FC Emmen vecht zich na ijzersterke tweede helft naast landskampioen

FC Emmen zorgde in de afsluitende wedstrijd van 2022 voor een daverende, maar ook verdiende, stunt door met 3-3 gelijk te spelen tegen landskampioen Ajax. De kampioen van de Keuken Kampioen Divisie maakte in een geweldige tweede helft een 1-3 achterstand goed.

FC Emmen startte geweldig tegen Ajax, dat de laatste weken aangeschoten wild is. Van de afgelopen veertien duels (nationaal en internationaal) wisten de Amsterdammers er slechts vier te winnen. Uit een schitterende vrije bal schoot Jeroen Veldmate Emmen naar 1-0, maar heel lang kon de Drentse club niet genieten van het feestje. Twee minuten later, in de achtste minuut, werd het 1-1. Kenneth Taylor mocht zomaar uithalen in het strafschopgebied.