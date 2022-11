Succesvolle avond voor mannen Sudosa-Desto en Olhaco

VOLLEYBAL - De mannen van Sudosa-Desto mochten het vandaag thuis opnemen tegen Hengelo. De ploeg uit Assen wist deze wedstrijd te winnen met 3-2 (25-13, 25-15, 25-27, 22-25 en 17-15). De andere Drentse Topdivisionist Olhaco nam het vanavond op tegen Huizen. Zij wisten te winnen met 3-1 (17-25, 28-26, 25-22 en 25-20).

Sudosa-Desto wist goed aan de wedstrijd te beginnen. De ploeg uit Assen won de eerste twee sets dan ook zonder moeite. "De eerste helft van de wedstrijd verliep erg goed, we hadden een goeie servicedruk en we passten netjes. We hebben laten zien hoe goed we kunnen volleyballen", zegt Sudosa-Desto trainer Erik Noordijk.

In de derde en vierde set werden er toch wat meer fouten gemaakt, er werd net niet goed verdedigd en daardoor wist Hengelo de ploeg uit Assen in te halen. "Het leek net alsof we twee wedstrijden speelden, waarvan een heel goed en een wat minder", aldus Noordijk. Sudosa-Desto wist in de vijfde set het spel uit de eerste twee sets weer op te pakken en wist de beslissende set binnen te halen door een service van Tom Westra.

Sudosa-Desto won de wedstrijd met 3-2 en pakte daarom niet de volle drie punten, wat bij een 3-0 of 3-1 overwinning wel het geval was geweest. "Qua punten is het vervelend, maar qua leren mooi", vertelt Noordijk.

Olhaco

De ploeg uit Hoogeveen speelde vanavond ook een thuiswedstrijd. Zij mochten het opnemen tegen Huizen. Olhaco begon minder goed aan de wedstrijd en gaf meerdere punten weg door slordige fouten. Huizen wist hier gebruik van te maken en won de eerste set met 17-25.

De ploeg van Xander Arling begon vol goede moed aan de tweede set en dat was te zien. Olhaco wist na een spannende slotfase de set te winnen met 28-26.

Dit spel werd vastgehouden in de derde en vierde set en Huizen wist niet meer te winnen van Olhaco. De ploeg van Xander Arling won de wedstrijd met 3-1.

Stand

Door de winst Sudosa-Desto is de ploeg weer even terug op de eerste plaats met 18 punten en zeven gespeelde wedstrijden. Volgende week zijn zij aan de beurt tegen Huizen.