Hurry-Up maakt er tien meer dan Atomix

Alleen bij 13-13 had Hurry-Up het even lastig met de gasten uit België. Atomix kwam op karakter terug van 11-5.

Tegen Atomix maakte Patrick Miedema zijn rentree voor de oranje-zwarten. Een week geleden ontbrak de spelbepaler van Hurry-Up nog door griep in de return in Europa. Na een coronabesmetting liet ook trainer/coach van de thuisploeg Joop Fiege zich vanavond weer aan het thuispubliek zien.

"Ploegen kunnen in de tweede seizoenshelft hun borst nat maken als ze naar Zwartemeer komen", aldus topschutter Jaspers met bravoure. "Eigenlijk willen we meespelen om een plaats in de Final4. Dat is een scherpe doelstelling, maar door deze overwinning hebben we aansluiting bij de topploegen gevonden."