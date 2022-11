Vrouwen ACV verliezen in blessuretijd van koploper FC Eindhoven

ACV staat dit seizoen bekend om het uitstekend verdedigend spel en dat was vandaag tegen FC Eindhoven niet anders. De ploeg van trainer Sven Krol had de verdediging goed op orde, waardoor de koploper weinig kansen creëerde. "Wij hebben vandaag goed partij geboden en gaven nauwelijks kansen weg", vertelt Krol. Toch wist de thuisploeg er in de eerste helft een keer succesvol door te komen. Myrthe van der Laar was goed voor het Eindhovense doelpunt.

De ruststand leek 1-0 te worden, maar daar dacht Lisanne Dik van ACV anders over. Op een meter of dertig van het doel werd zij neergehaald en ze ging zelf achter de bal staan. "Volgens mij gebruikte ze de frustratie van de overtreding in haar trap", merkte Krol op. De vrije bal ging belandde namelijk snoeihard in het doel van Eindhoven, waardoor ACV de stand vlak voor rust gelijk trok.

In de tweede helft wist ACV weinig meer te creëren, maar ook FC Eindhoven kwam er nauwelijks door. Volgens Krol was een gelijkspel dan ook een terechte afspiegeling van de wedstrijd. Toch liep dit nog even anders, want in de slotseconden maakte Eindhoven nog de winnende treffer. "In eerste instantie is de uitslag zuur, maar we hebben als team een geweldige prestatie geleverd. We laten zien dat we gewoon thuishoren in de Topdivisie", concludeert Krol.