E&O/Hurry Up neemt punten mee naar huis

HANDBAL - E&O/Hurry Up speelde vanavond in de Eredivisie een uitwedstrijd tegen de mannen van Berdos. De wedstrijd werd in de laatste seconden beslist en de mannen van E&O/Hurry Up wisten te winnen met 33-34.

De eerste helft verliep erg gelijk op 4-4, 6-6, het kwam allemaal voorbij, maar toch was het de ploeg van trainer Harrie Weerman die als eerste de voorsprong wist te vergroten. Het gat van zo'n drie punten werd de rest van de eerste helft niet meer weggegeven en de ploeg stond in de rust dan ook op een 16-19 voorsprong.

De ploeg uit Emmen begon goed aan de tweede helft en wist de voorsprong te behouden, maar dit was niet voor lang. De mannen van Berdos kwamen steeds dichterbij en uiteindelijk zelfs gelijkspel 24-24. E&O/Hurry Up gaf de punten niet zomaar weg en kwam weer op een kleine voorsprong 30-32. In de laatste minuut kwamen de ploegen op een stand van 33-33. Elke aanval leek het beslissende doelpunt te kunnen worden en dit was te zien in het gehaaste spel.