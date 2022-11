Bouchouari: 'Dolblij met mijn eerste goal voor FC Emmen en dit winstpunt'

Bouchouari werd voor de derde keer dit seizoen gekozen tot 'man of the match'. "Ik probeer mijn kwaliteiten te tonen aan iedereen en daarmee het team te helpen. Ik ben blij dat dat steeds meer lukt."

"We gaan met een lekker gevoel de winterstop in en na het WK is het zaak om dezelfde motivatie te brengen en de huidige lijn, die we een aantal weken geleden hebben ingezet, door te trekken in deel twee van dit seizoen."