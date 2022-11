Veendorp: 'Het klinkt gek, maar we hadden kunnen winnen'

"Ajax natuurlijk in een moeilijke fase. Dat merk je wel, ook al kwamen ze heel gemakkelijk op 1-3 nadat we geweldig begonnen. Maar ook in de rust hadden we echt nog wel het idee dat er een resultaat in zat."

En dat gevoel bleek te kloppen. Emmen kreeg Ajax meer en meer onder controle en kon zelfs het geliefde spel aan de bal spelen. Het percentage balbezit was na rust ook in het voordeel van Emmen. "Ajax begon zelfs te twijfelen. Als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je het goed gedaan", aldus Veendorp. "Dit is wat we altijd moeten kunnen brengen. We kunnen gewoon heel goed voetballen. Na de winterstop is het zorg om stabieler te worden."