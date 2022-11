Lukkien: 'Genoten van een geweldige tweede helft waarin we Ajax achteruit speelden'

Toen Dick Lukkien gisteren van huis vertrok richting het stadion voorspelde hij een 2-1 zege op Ajax. Het werd uiteindelijk dus 3-3, maar ook daar kon de trainer van FC Emmen wel mee leven, al had hij kort na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Kamphuis toch een dubbel gevoel.

"Dat komt vooral omdat we meer kansen hadden dan Ajax, maar als je met 1-3 achter staat en je knokt je terug tot 3-3 dan moet je gewoon ook tevreden zijn. Ik ben vooral trots op wat we in de tweede helft hebben laten zien. Dat was echt geweldig. Op onze manier, in een kolkend stadion, hebben we Ajax teruggespeeld op eigen helft. Al met al is het toch een winstpunt, dat geweldig is voor de mindset van de spelers. Die beseffen nu ook dat je prima hoog druk kunt zetten tegen een zeer goede ploeg."

'Ik ben niet rouwig dat het even winterstop is'

Met vijf punten uit de laatste drie duels, waarin Emmen ook nog eens twee keer de nul wist te houden in verdedigend opzicht, zou je denken dat de lange winterstop een hinderlijke onderbreking is voor de Drentse club. Toch denkt Lukkien daar anders over. "Ik ben er niet zo rouwig om. Ik denk vooral in beter worden. Tel daarbij op dat we spelers als Lorenzo Burnet en Ahmed El Messaoudi weer op kunnen trainen, dan is een periode zonder wedstrijden eigenlijk wel goed."

'Spelers groeien meer en meer naar elkaar toe'