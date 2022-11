Hoogeveen wint van hekkensluiter, Alcides en VKW verliezen

VOETBAL - Het duurde lang totdat het eerste doelpunt in het net lag, maar VV Hoogeveen heeft toch van hekkensluiter De Zouaven gewonnen. De doelpunten werden gemaakt door topscorer Noah Schuurman en Jim Veltmaat. Alcides en VKW verloren allebei hun uitwedstrijd met 2-0 in de 4e Divisie.

De Zouaven uit Grootebroek heeft dit seizoen slechts één wedstrijd gewonnen en op voorhand was Hoogeveen dus de grote favoriet. De ploeg van trainer Nico Haak was vanaf het begin de ploeg die het spel bepaalde.

Grote misser van topscorer

De eerste grote kans kregen ze in de 13e minuut: Louis Vijfhuizen werd neergehaald in het strafschopgebied. Topscorer Noah Schuurman ging achter de bal staan, maar schoot de penalty hard naast.

Een kwartier later leek een geplaatst schot van Jim Veltmaat in de kruising te belanden, maar de keeper van de bezoekers had een spectaculaire redding in huis. In de eerste helft kwam De Zouaven er één keer goed uit, maar Hoogeveen-keeper Stan Meekhof tikte de bal over de lat.

Late beslissing

Aan het begin van de tweede helft was Hoogeveen weer de bovenliggende partij. Een vrije trap op randje zestien van Menno Heerkes werd knap uit de kruising getikt door de keeper. Na een uur spelen was het weer Noah Schuurman die dichtbij een doelpunt was. Zijn gekrulde schot kwam op de paal terecht.

In de 73e minuut is het dan eindelijk raak voor Hoogeveen. Noah Schuurman krijgt de bal voor de voeten in het strafschopgebied en schiet overtuigend binnen. In de slotfase krijgen de Hoogeveners nog legio kansen, maar alleen Jim Veltmaat weet de bal na een fraaie beweging nog langs de keeper te schuiven.

Nederlaag in Rotterdam voor Alcides

Op de ranglijst stond VOC uit Rotterdam een aantal plekken onder Alcides. Toch werd deze ontmoeting nooit echt een wedstrijd, want de ploeg van trainer Wilko Niemer kwam er niet aan te pas in Rotterdam. Na een kwartier zette Yannick Koevermans de thuisploeg op 1-0.

Vlak na deze treffer kreeg Alcides een grote kans om gelijk langszij te komen, maar de bal ging net naast. Halverwege de tweede helft maakte Tim Zeller de 2-0 voor VOC en de Meppelers mochten blij zijn dat het bij die 2-0 bleef.

VKW verliest op zaterdag

VKW werkte dit weekend de wedstrijd af op zaterdag tegen de Alphense Boys. Beide ploegen staan laag op de ranglijst en de teams kunnen de punten goed gebruiken. Vorige week stuntte VKW nog door te winnen van toenmalig koploper RKAVV, maar deze lijn kon niet worden doorgetrokken in Alphen aan de Rijn.

In de gezapige eerste helft had de thuisploeg het meeste balbezit, maar kwamen beide ploegen niet tot scoren. Direct na rust schoot Alphense Boys wel raak via Stojan Cekic, 1-0.

VKW kroop na de tegentreffer meer uit de schulp en kwam vaker in de buurt van het doel van de tegenstander. Het slotoffensief van de ploeg van trainer Bernd van Bolhuis leverde echter alleen nog de 2-0 van Alphense Boys op.

Stand en programma