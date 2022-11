Verrassende nederlaag voor vrouwen E&O

Quintus had voor vandaag slechts één wedstrijd gewonnen, terwijl E&O het prima doet dit seizoen met zes zeges uit acht wedstrijden. Tot 4-4 ging de wedstrijd gelijk op, maar daarna kreeg de ploeg van Henrik Bergholt het lastig. De gaten in de verdedigende linie werden groter, waardoor Quintus makkelijk tot scoren kwam. De ruststand was dan ook 15-8 in het voordeel van de thuisploeg.