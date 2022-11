Pesse en Beilen houden elkaar in evenwicht in spektakelstuk: 2-2

VOETBAL - Een spektakelstuk in de Tweede Klasse J tussen Pesse en Beilen is geëindigd in 2-2. Naast vier doelpunten waren er ook vier rode kaarten te noteren. Beilen pakte bovendien zijn eerste punt van het seizoen.

Na zes wedstrijden was Beilen nog altijd puntloos. Vorige week ging het met 0-4 onderuit tegen SC Emmeloord. Pesse pakte belangrijke punten tegen SV VENO uit Zwartsluis: het won met 1-2. Het stond dan ook negende op de ranglijst.

Beilen begint scherp

Het was hekkensluiter Beilen dat gelijk scherp begon en na vijf minuten al op voorsprong kwam door een kopdoelpunt van Ronald Smit uit een corner. Daarna kreeg Pesse kleine kansjes, maar Beilen was wel de sterkere ploeg.

Na ruim een half uur werd het zelfs 0-2. Dyam Blaauw miste eerst een megakans, maar de bal bleef in het spel en twintig seconden later was het alsnog Blaauw die het doelpunt maakte. Met een ruime voorsprong ging Beilen dus rusten.

Pesse komt terug

Na een lichte overtreding op Sven Evenhuis ging de bal op de stip voor Pesse. Het was Marco Hartman die de bal achter doelman Waninge inschoot. Even later kon Ronald Smit ook nog gaan douchen. Hij beging een overtreding op Marco Hartman, maar Hartman was geen doorgebroken speler, dus was de rode kaart die hij kreeg een beetje overdreven.

Krankzinnig laatste half uur

In het laatste half uur gebeurde er van alles. Eerst kreeg Owen van der Werff zijn tweede gele kaart en kon ook hij gaan douchen. Een paar minuten later kon invaller Krank Priet er ook vanaf met een rode kaart.

Pesse scoorde daarna ook 2-2. Aanvaller Verbrugge was in de tweede helft in de ploeg gekomen als verdediger en gaf de bal voor op verdediger Sven Evenhuis die in de tweede helft als aanvaller speelde. Hij mikte de bal in het doel: 2-2.