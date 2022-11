Uitslagen zondagvoetbal

VOETBAL - Wederom veel voetbal op de Drentse velden deze zondagmiddag. In de 4e Divisie pakt Hoogeveen thuis drie belangrijke punten. Voor Alcides en VKW verliep deze zondag minder succesvol.

Waar Hoogeveen een goed seizoen draait in de 4e Divisie, wil het bij de andere Drentse ploegen nog niet echt vlotten. Door de nederlagen blijven Alcides en VKW onderaan de ranglijst hangen.

De Drentse derby in Norg tussen GOMOS en SVBO werd gewonnen door de uitploeg met 0-1. VV Emmen weet te stunten tegen de nieuwe koploper in de competitie en speelt thuis met 0-0 gelijk tegen Jubbega. Rolder Boys en Germanicus verliezen allebei hun wedstrijd met 1-0.

Een opvallende uitslag in de 2e Klasse J, waar HODO uit Hollandscheveld tien treffers te verwerken kreeg tegen SC Emmeloord. Na een half uur stond de ploeg van Eric Prins al met 4-0 achter en tot overmaat van ramp kreeg keeper Stanley Snijder in de 34e minuut ook nog een rode kaart. De thuisploeg toonde geen genade voor HODO en maakte in de slotseconden van de wedstrijd de tiende treffer.