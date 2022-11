Merel Freriks topscoorder in gelijkspel tegen Spanje op EK

Merel Freriks uit Emmen is met zes doelpunten gedeeld topscoorder geworden in de wedstrijd tegen Spanje, tijdens het Europees kampioenschap handbal. Ook Inger Smits scoort zes keer tegen Spanje.

Maar het aandeel van Freriks is niet genoeg voor de overwinning. Nederland speelt 29-29 gelijk. Eerder verloor Nederland van Duitsland. Daarmee lijkt de kans op het behalen van de halve finales zo goed als onmogelijk. Nederland staat na twee wedstrijden gespeeld in de tweede ronde van het toernooi op de vierde plaats in de groep. Alleen de eerste twee van de groep kwalificeren zich voor de halve finales. Er rest alleen nog een wedstrijd tegen Montenegro.

Na 10 minuten in de tweede helft komt Nederland op gelijke hoogte (19-19). Ingevallen keepster Rinka Duijndam zet Nederland bij 21-20 voor het eerst op voorsprong, met een treffer van afstand in een leeg Spaans doel. Uiteindelijk komt Spanje weer langszij en de laatste vijf minuten is stuivertje wisselen. De wedstrijd eindigt in 29-29.