SVBO in matig duel nipt langs GOMOS

SVBO is na speelronde zeven de best presterende club in de zondag 1e klasse E. Door een magere zege op GOMOS in Norg klimt het elftal van Arthur van der Veen naar plek 7. Het werd vanmiddag 0-1.

Matchwinner werd Ronald Gerdes. Hij scoorde in de 25e minuut zijn zesde treffer van het seizoen. De nummer 9 van SVBO kreeg de bal na een mislukt schot van Davy Wessels uiteindelijk via Quentin Brands voor de voeten. De blonde aanvaller bleef uiterst kalm oog in oog met Melvin Koning, passeerde de doelman, en schoot simpel binnen.

Lat en Ebeltjes voorkomen gelijkmaker

GOMOS probeerde die achterstand de hele wedstrijd te herstellen. Voor rust was de ploeg van Martin Drent, die het seizoen sterk begon met twee zeges maar inmiddels al vier competitieduels op rij heeft verloren, daar drie keer dichtbij. Jannes Siegers schoot op SVBO-doelman Lennon Ebeltjes en in de rebound trof hij het zijnet, een kopbal van Roy Slachter spatte uiteen op de lat en daarna moesten ook Wouter de Vries en Wouter Speelman hun meerdere erkennen in Ebeltjes.

Counter

Het spel werd er in de tweede helft niet beter op. GOMOS werd slordiger en slordiger en SVBO kon eigenlijk continu dreigend worden in de counter. Gerdes had uit één van die kansen zijn tweede van de middag moeten maken, al was de beste kans op de 0-2 voor Niels Wessels. Oog in oog met Koning presteerde de SVBO-invaller het om de bal over te schieten.

