Alleen bij de vijfde goal juicht topschutter Van Dijk niet meer

Tien dagen geleden maakte Van Dijk er vijf tegen Hollandseveld. "In de eerste helft raakte ik makkelijk gezegd geen knikker", is hij nog kritisch. "Na rust stond ik een aantal keer op de juiste plek en vallen ze voor mijn voeten."

"Je kunt wel stellen dat ik een neusje voor de goal heb", gaat Van Dijk verder. In de midweek is hij glazenwasser en jeugdtrainer van de JO13-1. "Mijn collegatrainer grapt wel eens dat de jongens voor tips om te scoren bij mij moeten zijn."

Van Dijk is het er mee eens: zeventien in de eerste zes wedstrijden voor ZZVV is veel. "Vorig seizoen maakte ik er 23. Dit jaar was mijn doel twintig en promoveren. Het eerste doel moet ik bijstellen, denk ik." Afgelopen weekend tegen Hoogeveen prikte Van Dijk nummertje achttien binnen.