Lubbers verkoopt FC Groningen 'nee' bij interesse in Lukkien: 'We houden hem aan zijn contract'

VOETBAL - Mocht FC Groningen zich melden om trainer Dick Lukkien weg te kopen, dan is FC Emmen niet bereid om daaraan mee te werken. Voorzitter Ronald Lubbers wil de oefenmeester aan zijn contract houden.

"Dick ligt tot het einde van het seizoen gewoon vast", zegt Lubbers vandaag in de FC Emmen Podcast . "Voor nu is een overgang onbespreekbaar. In de zomer is de situatie anders, omdat Lukkien beschikt over een aflopend contract."

FC Groningen ontsloeg vanochtend Frank Wormuth daags na de 3-2 nederlaag tegen Fortuna Sittard. De Duitser had pas enkele maanden de leiding, maar de beleidsbepalers hadden er onvoldoende vertrouwen dat Wormuth het tij kon keren. In speculaties over zijn opvolger duikt met enige regelmaat de naam van Lukkien op. Hij was er al eens een periode werkzaam als assistent.

Lubbers beseft dat er bepaalde situaties kunnen voortkomen waardoor de partijen toch met elkaar in gesprek moeten. "Bijvoorbeeld als hij het zelf graag zou willen", zegt de Emmer voorzitter. "En we weten dat in het voetbal alles te koop is. Je moet het per situatie per bekijken, maar in de basis is ons antwoord 'nee'."

Versterking voor Emmen?

FC Emmen is voornemens om in de volgende transferperiode de selectie te versterken. Lubbers kon geen specifieke posities noemen, omdat dat volgens hem ook afhankelijk is van wat er nog weggaat uit Zuidoost-Drenthe. "Maar er moet wel wat gebeuren. We hebben nu al te veel verliespunten opgelopen. Dat mag in het tweede blok niet weer gebeuren."