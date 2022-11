FC Emmen Podcast 16: 'Dick Lukkien naar FC Groningen? Ik ga er dwars voor liggen''

De zestiende en laatste FC Emmen Podcast van het jaar is een 'must-hear' voor de fans van de Drentse club, maar ook voor die van FC Groningen. Die club ontsloeg vandaag trainer Frank Wormuth. Op veel sites en in polls komt Emmen-Dick Lukkien naar voren als de ideale kandidaat om de Duitser op te volgen.

En dus belden wij met Ronald Lubbers, de voorzitter van de Drentse club en hij is duidelijk. "Dick ligt tot het einde van het seizoen gewoon vast en dus is een overgang op dit moment onbespreekbaar. Ik ga er dwars voor liggen."

De 'Trots van het Noorden' hoeft dus niet te bellen, al maakt Dick Heuvelman het Lubbers nog wel even lastig. "Maar wat nu als er een miljoen wordt geboden?"

Lubbers gaat ook nog in de op de wensen van de Drentse club in de winterstop. "Die wensen zijn er zeker en er gaat ook echt wel wat gebeuren in aanvallend opzicht."