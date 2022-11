Zenuwachtig Hurry-Up gooit in Volendam punt weg

In Noord-Holland poetste de formatie van Joop Fiege een achterstand halverwege (15-11) nog wel zeer efficiënt weg. Zes minuten na rust zorgde aanvoerder Bernie Vermeer voor de 15-15.

Het kwartje leek in het slot de kant van Hurry-Up op te vallen. Na goed verdedigend werk tilde de Portugees Valter Soares de score naar 22-24. Daarna waren de bezoekers de zenuwen niet de baas.

Door de remise komt Hurry-Up op dertien punten in de BENE-League en staat daarmee nog net in het linkerrijtje, op plek zes. Het gat met nummer zeven Volendam blijft één punt. Zaterdagavond krijgen de oranje-zwarten Visé, de Belgen staan vijfde, op bezoek in Zwartemeer.