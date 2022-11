500cc-legende Kevin Schwantz naar Classic GP Assen

De zege van Schwantz in Assen , in 1993, waarin hij Mick Doohan op de meet nipt voorbleef was overigens niet zijn laatste TT. Ook in 1994 stond hij aan de start, maar finishte de Amerikaan - die daknzij zijn enige wereldtitel van het jaar ervoor niet reed met 'zijn' nummer 34 maar met 1 - als vijfde. De zege tijdens de laatste TT van Schwantz ging naar de man die een jaar daarvoor nog tweede werd in Assen: Mick Doohan.