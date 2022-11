Sudosa-Desto stort in na 0-2 voorsprong in Zwolle: 'Onze ondergrens moet omhoog'

De volleybaldames van Sudosa-Desto leden vanavond een 3-2 nederlaag in de zevende wedstrijd van het seizoen in de eredivisie. De Asser formatie verspeelde een 0-2 voorsprong bij laagvlieger VC Zwolle. Het team van het duo Erwin Sikkema/Mark Afman zakte vanaf 13-13 in de derde set door de hoeven en met name de vijfde set, die met 15-2 verloren ging, was een pijnlijke.

"Die laatste set was heel slecht", erkende Afman. "Maar uiteindelijk kijken we ook vanavond naar de positieve punten. Ons spel in de eerste twee sets was gewoon goed. Afgelopen weekend verloren we drie sets met twee punten verschil van Dynamo, nu winnen we de eerste twee met dat verschil. Dat nemen we mee. En verder moet onze ondergrens omhoog als we een mindere fase hebben in een wedstrijd."

Twee plekken gestegen

Ondanks de nederlaag stijgt Sudosa-Desto door het ene punt in Zwolle twee plaatsen op de ranglijst, van plek zeven naar vijf met 10 punten uit 7 wedstrijden. Maar de Assenaren hebben wel twee duels meer gespeeld dan nummer 6, Voltena (9 punten) en één meer dan nummer 7, Friso Sneek (ook 9 punten).

Nipte winst in eerste twee sets

Sudosa-Desto greep de eerste sets, met prima spel, naar zich toe. De eerste set ging tot de beslissende 24-26 gelijk op. De tweede set leek simpel naar Sudosa-Desto te gaan, maar de thuisclub knokte zich na een 4-10 achterstand terug tot 14-14 en nam even later zelfs de leiding over. Bij 22-19 draaide de set weer helemaal de Drentse kant op en via een ijzersterk blok van Manon Torenbeek en Lisa Boer pakte Sudosa-Desto bij 23-24 matchpoint, die meteen werd verzilverd na de service van Torenbeek.

Kentering

Ook in de derde set ontliepen beide teams elkaar niet, tot 13-13. Daarna ging het snel. Via 18-14, 21-16 en 23-17 ging de set met 25-18 naar VC Zwolle en ondanks een opleving in de vierde set, waarin Sudosa-Desto nog knap terugkwam van 16-6 achter naar 17-14 , ging ook die set verloren: 25-20. De vijfde set moest de beslissing brengen en die beslissing kwam al snel. Ondanks twee snelle time-outs van het duo Sikkema/Afman kwam Sudosa-Desto niet meer in de buurt van Zwolle dat met 15-2 de set en de wedstrijd won.

'Meer trainen moet, maar kan nu niet'