FC Emmen oefent tegen SV Meppen, FC Dordrecht en Feyenoord

In aanloop naar de tweede seizoenshelft in de eredivisie, die vrijdag 6 januari gaat beginnen in Enschede, speelt FC Emmen vier oefenduels. Drie tegenstanders zijn inmiddels bekend: SV Meppen, FC Dordrecht en Feyenoord.

De vierde oefentegenstander is hoogstwaarschijnlijk een Duitse club, die Emmen treft in het Spaanse Estepona waar de Drentse club van maandag 12 tot zondag 18 december op trainingskamp is.

SV Meppen en FC Dordrecht naar De Oude Meerdijk

De eerste oefenwedstrijd staat gepland op vrijdag 9 december, dan komt SV Meppen naar De Oude Meerdijk. De aftrap is al om 14.00 uur, in verband met de kwartfinale van het WK later op de dag. Meppen heeft het dit seizoen zwaar in de 3e Bundesliga. De formatie van trainer Stefan Krämer staat op de voorlaatste plaats.

De derde test is tegen FC Dordrecht, eveneens in Emmen, op vrijdag 23 december. Ook dat duel begint om 14.00 uur (dit in verband met de reistijd van de nummer 18 uit de Keuken Kampioen Divisie).

Benefietduel in De Kuip