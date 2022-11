Mulder vertrekt na seizoen bij HZVV, Sikkes per direct weg bij Hollandscheveld

Rick Mulder stopt, ondanks een doorlopend contract, na dit seizoen als hoofdtrainer van HZVV. Hij maakte dit gisteren bekend aan de spelersgroep, nadat hij vorige week de clubleiding al had ingelicht.

Rick Mulder is bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van de Vierde Divisionist uit Hoogeveen. Daarin blijven de resultaten tot dusverre achter bij het verwachtingspatroon, want na 11 wedstrijden neemt HZVV met slechts 8 punten de 14e plaats in. Afgelopen zaterdag werd voor de zevende keer verloren: met 1-2 van AZSV.

De trainer laat in een reactie weten dat zijn besluit om na dit seizoen te stoppen niets te maken heeft met de tegenvallende resultaten. "Nee, zeker niet. Het is een gevoelskwestie. Het zit ons dit seizoen gewoon niet mee. We spelen ook afgelopen zaterdag weer een prima wedstrijd, maar laten te veel kansen liggen en hebben daarbij ook pech. Ik ben ervan overtuigd dat het goed komt. Wanneer we er met elkaar net zoveel energie in blijven stoppen als de afgelopen weken moet het een keer onze kant op vallen."

Mulder wil in stijl afscheid nemen en geeft aan het nog steeds goed naar zijn zin te hebben bij de club. "Ik wil alleen voorkomen dat je achteraf misschien moet vaststellen dat het een jaar te lang is geweest. Dat zou jammer zijn."

Johan Sikkes per direct weg bij Hollandscheveld

John Kikkert maakt het seizoen af als hoofdtrainer van zaterdagderdeklasser vv Hollandscheveld. Hij volgt, per direct dus, Johan Sikkes op die onlangs bij het bestuur bekend maakte zijn contract - die nog doorliep tot de zomer van 2024 - niet uit te dienen. Sikkes liet weten het na dit seizoen voor gezien te houden bij de club die sinds de winterstop van het afgelopen seizoen nog maar drie punten wist te pakken. Na overleg in het bestuur is besloten de samenwerking met Sikkes per direct te beëindigen.

Kikkert was al eerder eindverantwoordelijk voor de hoofdmacht van Hollandscheveld: van 2017 tot de zomer van 2020.