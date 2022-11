Voor het eerst gaat Tessa Lap al het thuispubliek van DOS'46 zien

KORFBAL - Ze is net bezig aan haar derde seizoen bij DOS'46, maar door de coronapandemie gaat de 21-jarige Tessa Lap uit Oostwold morgenavond pas voor het eerst het volledige thuispubliek in Nijeveen zien.

"Ik heb een keertje voor maximaal honderd toeschouwers gespeeld", herinnert Lap zich. "Maar door het coronavirus heb ik nog nooit meegemaakt hoe het is als sporthal De Eendracht in Nijeveen vol zit. Daar kijk ik sinds zondagochtend al naar uit."

Via Groningen kwam Lap in 2020 terecht bij DOS'46. Ze kon ook naar het Friese LDODK, maar: "Het gevoel bij DOS'46 was meteen goed. Ook door de beloofde sfeer in de hal."