Rugbyer Robin Kok uit Dwingeloo aast op derde landstitel

RUGBY - Voor Drentse inbreng in de hoogste klasse van Nederland moeten we in Naarden zijn. Robin Kok uit Dwingeloo is zijn vijftiende seizoen voor titelkandidaat RC 't Gooi begonnen.

Sinds 2008 speelt Kok dus voor de topclub uit de Ereklasse. Als verlegen derde rijer van RC Dwingeloo, actief op het vierde niveau, meldde hij zich als tiener aan voor een talentendag. "Toen werd ik geselecteerd voor Jong Oranje en kwam ik bij RC 't Gooi in beeld", legt Kok uit.

Oud-bondscoach Gareth Gilbert

Al die vijftien seizoenen is hij actief op het hoogste niveau. In 2019 probeerde Kok het zelfs even in Australië. Kok: "Onder Gareth Gilbert heb ik mijn eerste interland gespeeld. Tegen Moldavië. Nu werken we bij RC 't Gooi weer samen."

Zuid-Afrikaan Gilbert heeft het rugby in Nederland een flinke zet in de goede richting gegeven. Met Kok hoopt hij dit seizoen de schaal weer naar RC 't Gooi te halen. "De kracht van Robin is zijn werkhouding en de hoeveelheid tijd die hij in het spelletje stopt", is Gilbert complimenteus over de Dwingelder.

Heel wat kilometers

Dit seizoen moet de samenwerking tussen Kok en Gilbert resulteren in het kampioenschap. Voor de Drent zou het zijn derde landstitel betekenen. In 2018 ging Kok voor het laatst in de clubkleuren van RC 't Gooi aan de haal met de titel.

"Een kampioenschap is een hoogtepunt, maar ook de caps van Oranje horen in dat lijstje. Niet gek voor een speler uit Noord-Nederland. Ik heb heel wat kilometers moeten afleggen", aldus Kok.