Toch Emmen-fans welkom bij benefietduel in De Kuip

VOETBAL - In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is er tóch uitpubliek toegestaan bij het benefietduel tussen Feyenoord en FC Emmen. Het benefietduel, op woensdag 28 december, zou aanvankelijk gespeeld worden zonder fans van FC Emmen

De Drentse club laat op haar website weten: " In eerste instantie ontvingen wij het bericht van Feyenoord dat er geen uitpubliek toegestaan was vanuit de lokale driehoek, nu blijkt dat uitpubliek toch welkom is."