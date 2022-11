Programma zaterdagvoetbal

VOETBAL - Voor de amateurvoetballers staat er dit weekend weer een volledige competitieronde op het programma. Bekijk hier tegen wie je favoriete club vandaag in actie komt.

In de derde divisie speelt ACV vanmiddag een uitwedstrijd tegen Sportlust '46. De ploeg uit Woerden heeft net als ACV 25 punten en beide ploegen hebben één punt minder dan koploper van de derde divisie GVVV. Een echte topper dus.

In de 4e Divisie B gaat HZVV op bezoek bij Buitenpost. Trainer Rick Mulder maakte deze week bekend bezig te zijn aan zijn laatste seizoen bij de ploeg uit Hoogeveen. Buitenpost staat zevende en heeft elf punten meer dan HZVV, dat veertiende staat.

De camera's van Onze Club staan vandaag bij drie wedstrijden. In de 2e klasse L ontvangt Achilles 1894 koploper Marum. In de 3e klasse D gaat Vitesse '63 bij Hollandscheveld op bezoek en die ploeg wacht nog op het eerste punt in de competitie.