Programma zondagvoetbal

VOETBAL - Als de weersomstandigheden het toelaten staat er vandaag weer een complete competitieronde op het programma voor de zondagamateurs. Bekijk hier tegen welke ploeg je favoriete Drentse team in actie komt.

In de 4e divisie A speelt spelen Alcides en Hoogeveen vandaag tegen elkaar. De wedstrijd in Meppel begint om 14:00 uur. Op hetzelfde tijdstip start in Westerbork de degradatietopper tussen VKW en Heino. Beide ploegen hebben zeven punten. Alleen De Zouaven heeft minder punten.