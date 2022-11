HZVV deelt de punten met Buitenpost

VOETBAL - HZVV heeft een punt overgehouden aan de ontmoeting met Buitenpost. De ploeg van trainer Rick Mulder, die deze week aangaf te stoppen als trainer na dit seizoen, kwam in de eerste helft nog op voorsprong, maar moest genoegen nemen met een gelijkspel. De Hoogeveners blijven veertiende in de 4e Divisie.

Ondanks de afwezigheid van vijf spelers, waaronder vier basisspelers, legde HZVV een sterke eerste helft op de mat. In de 24e minuut was het Jesse van Dalen die de Hoogeveners op voorsprong zette. Hij omspeelde knap de keeper van Buitenpost en schoot vanuit een lastige hoek de bal in het net.

Zoals vaker dit seizoen lukte het HZVV alleen niet om het goede spel om te zetten in meer doelpunten, zo zag ook Rick Mulder: "We schieten op de paal en lat, twee ballen gaan nog vlak voor langs. Als we de 2-0 hadden gemaakt was de kans groot dat we de wedstrijd zouden winnen."

Gelijkmaker

Vijf minuten na rust trok Sam Wormmeester de stand gelijk voor de thuisploeg, 1-1. Toch was het HZVV dat de meeste aanspraak bleef houden op de overwinning, maar de keeper van Buitenpost hield zijn ploeg op de been. In de tweede helft werd dan ook niet meer gescoord, waardoor de teams de punten verdeelden.

"Wij gaan nog een serie neerzetten"

Ook Rick Mulder merkt dat het kwartje nog niet zijn kant opvalt, maar hij is zeer tevreden met het spel van zijn ploeg: "Wij zien dat we in elke wedstrijd goed mee kunnen komen. Ik ben er van overtuigd dat we nog een serie neer gaan zetten dit seizoen. In deze competitie kan elke ploeg van elkaar winnen."