Zegereeks ACV eindigt met gelijkspel tegen Sportlust'46

VOETBAL - Na vijf zeges op rij moet ACV weer eens genoegen nemen met een punt. Op bezoek bij Sportlust'46 uit Woerden kreeg ACV kansen om de zegereeks te verlengen, maar de wedstrijd bleef hangen op 1-1. De Assenaren stijgen wel naar de derde plaats in de 3e Divisie.

Sportlust draait ook een uitstekend seizoen, was al zes wedstrijden ongeslagen voor vandaag en staat een plekje hoger op de ranglijst. Niet geheel verrassend waren de ploegen dan ook zeer gewaagd aan elkaar. De opening was voor de thuisploeg, die met Al Mahdi en Patrick de eerste kansjes van de wedstrijd kregen. In de eerste helft creëerde ACV, buiten twee mogelijkheden voor Mulder en Grevink, geen grote kansen.

Twee goals binnen minuut

Ruud Jalving zag ook de de eerste helft niet zo ging zoals gewenst: "We waren te slordig, waardoor we er maar moeilijk uitkwamen. Deze wedstrijd was niet de beste wedstrijd die we hebben gespeeld de afgelopen weken." ACV kwam wel als betere ploeg uit de kleedkamers en na rust kreeg Giovanni Zwikstra twee grote kansen om de score te openen, maar tevergeefs.

In de 77e minuut werd de ban gebroken, maar het was ACV-keeper Enver Spijodic die de bal uit het net mocht vissen. Joost Screever, vorig jaar nog uitkomend voor VV Hoogeveen, scoorde via een prachtige omhaal en zette de thuisploeg op 1-0. Jalving was al bezig om zijn ploeg tactisch aan te passen en daardoor kreeg hij de gelijkmaker niet helemaal mee: "Hoe onze goal viel heb ik helemaal niet gezien. Wij waren al bezig om de ploeg aanvallender neer te zetten."

Op aangeven van een prachtige steekbal van Justin Mulder vond Steyn Strijker met een strak schot de verre hoek, 1-1. In de slotfase, die gekenmerkt werd door blessurebehandeling voor Sportlust'46, maakte ACV de meeste aanspraak op de winnende treffer, maar deze viel niet meer.

Vechtlust

"Over de spirit en vechtlust van onze ploeg ben ik zeer tevreden", zegt Jalving. "In de competitie kan iedereen van iedereen winnen. Ook deze speelronde laten sommige concurrenten om ons heen punten liggen. Daarom mogen wij blij zijn met het punt en het was een terechte afspiegeling van deze wedstrijd.