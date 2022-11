Alleen de voorzitter van Hollandscheveld mag na de eerste zege voor de camera verschijnen

Na een trainerswissel heeft hekkensluiter in de derde klasse D Hollandscheveld vanmiddag de eerste punten van het seizoen gepakt. Na de 5-3 op Vitesse'63 bleef voorzitter Wout Smit bij zijn stellige standpunt: alleen hij mocht namens Hollandscheveld voor de camera verschijnen om het over de eerste overwinning te hebben.

In de bestuurskamer voorafgaand aan Hollandscheveld - Vitesse'63 was Smit al duidelijk tegen de verslaggever: als iemand na de trainerswissel van de thuisploeg het woord zou doen, zou hij dat zijn. "Om de spelers en ook interim-coach John Kikkert uit de wind te houden", aldus Smit.

Na de serieuze quote van Smit openden de puntloze oranje-zwarten de score via Mathijs Snippe. Twintig minuten later zette Sander van Dijk de gasten uit Koekange op 1-1. Ook de ruststand in Hollandscheveld.

Slapeloze nachten

Tegen Vitesse'63 zat niet Johan Sikkes, maar John Kikkert op de bank bij Hollandscheveld. "De chemie was weg", legt Smit uit. Het bezorgde de voorzitter een aantal slapeloze nachten. "Geen leuke beslissing, want we hebben fijn met Johan kunnen werken. Maar op een gegeven moment gaat de club voor. We willen koste wat het kost in de derde klasse blijven."

Na een uur spelen stoof invaller Kikkert nog maar eens uit de dug-out. 3-1 door Robin Bijl. Vlak na de pauze had Jan Hagen Hollandscheveld al op voorsprong gezet. Met twee benutte penalty's gaf Jeroen van den Berg bij 3-3 Vitesse'63 plots weer hoop.

Geen quote van matchwinner Strijker

In het slot van de vermakelijke partij was het Roy Strijker die de eerste drie punten van het seizoen voor Hollandscheveld uit het vuur sleepte. Niet de tweevoudig doelpuntenmaker of Kikkert stond na een laatste keer aandringen van de verslaggever voor de camera, maar opnieuw Smit: "Nee, ook nu blijven we bij ons standpunt. Het is een bestuurlijk besluit om het team en de nieuwe staf alle tijd te geven."