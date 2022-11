Achilles 1894 doet weer mee na zege op koploper: drie goals Regtop

'Rechtop in de wind', de grootste hit van Marga Bult, knalde vanmiddag liefst vier keer door de speakers op sportpark Marsdijk. Achilles 1894-spits Leon Regtop scoorde namelijk drie keer tegen koploper Marum en vader Henk, speaker bij de Asser club, draaide - terecht - ook na afloop het liedje waarmee Nederland in 1987 vijfde werd op het Eurovisie-songfestival. De thuis won met 4-3 en is daardoor weer helemaal terug in de race om de titel.

Mede door de nederlaag van medekoploper Velocitas staat Achilles 1894 nog maar vier punten achter de nieuwe nummer één, Drenthina. Die ploeg won vanmiddag met 0-1 bij Be Quick 1887 en heeft nu 16 punten uit 8 duels. Marum en Velocitas volgen met 15 uit 7. Be Quick Dokkum staat vierde met 13 uit 8 en dan volgt Achilles 1894, met 12 uit 7.

Waar Achilles 1894 dit seizoen -ondanks goed spel en voldoende kansen op een onoverbrugbare marge - te vaak punten verspeelde, gebeurde dat vanmiddag niet. Al was het in de slotminuten nog wel zenuwslopend voor de formatie van trainer René Wollerich, die ondanks een 2-0, 3-1 en 4-2 voorsprong het karwei maar niet afmaakten.

Regtop en Klaassens

De thuisclub startte, zoals wel vaker dit seizoen, sterk en via Leon Regtop (bediend door de beste man aan Achilles-zijde: Remy Klaassens) en Klaassens stond het na twintig minuten 2-0. Dat had bijna 3-0 kunnen zijn, na een half uur, maar Klaassens schoot uit een counter over. De gasten, die via Jelle de Lange en Tom Boezerooy prima kansen kregen op de 2-1, kwamen acht minuten voor rust toch terug in de wedstrijd via Delano Dussel.

Duel maar niet op slot

Kort na rust leek het duel beslist. Weer was Regtop de maker en Klaassens de aangever. Maar Marum, getraind door oud Achilles 1894-speler en trainer Jan-Piet Bosma, gaf zich niet gewonnen en kwam een kwartier voor tijd op 3-2 via invaller Ralph Oosterhof. Amper een minuut later bracht Achilles 1894 de marge weer op 2. Regtop scoorde zijn derde van de middag en Klaassens gaf zijn derde assist: 4-2. Ook dit keer wisten de roodhemden, ondanks de marge en veel ruimte in de omschakeling, het duel niet te neutraliseren. Sterker nog, Marum scoorde de 4-3 uit een fraaie vrije bal van Rick Buma. Matthijs Boonstra was vijf minuten voor tijd heel dicht bij de 4-4, maar zijn kopbal ging net naast, terwijl aan de andere kant een inzet van Andre Manzeza van de lijn werd gehaald.