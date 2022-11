Drenthina aan kop in de Tweede Klasse, LTC laat overwinning uit handen glippen

VOETBAL - Vanmiddag waren naast Achilles 1894, ook Drenthina en LTC aan de beurt in de tweede Klasse L. Drenthina mocht het opnemen tegen Be Quick 1887 en won de wedstrijd met 0-1. LTC nam het op tegen SV Oosterwolde en speelde gelijk (1-1).

Drenthina speelde vanmiddag uit tegen de hekkensluiter van de competitie: Be Quick 1887 uit Groningen. "We misten drie basisspelers en er raakte in de eerste fase van de wedstrijd een vierde geblesseerd, hierdoor moesten we de boel omgooien met wat jongere jongens", zegt trainer Robert Oosting.

Voor rust was Drenthina beter, maar miste twee grote kansen. Toch wist de ploeg uit Emmen voor de rust op een 0-1 voorsprong te komen door een doelpunt van Koen Dekens. In de tweede helft werd Be Quick 1887 wat dreigender, maar Drenthina gaf niks weg en wist de wedstrijd onder controle te houden. De ploeg won met 0-1 tegen de Groningers.

Blijdschap bij nieuwe koploper

"Toen we hoorden hoe de andere ploegen vandaag hebben gespeeld, konden we alleen maar blij zijn natuurlijk. Drenthina stond de afgelopen jaren veel rond de negende plaats en dan is de koppositie nu natuurlijk mooi", vertelt Oosting. De ploeg uit Emmen bereidt zich op dit moment voor op de bekerwedstrijd van aankomende dinsdag, maar geeft de competitie op zaterdag voorrang. "We gaan geen risico's nemen dinsdag, zaterdag is belangrijker voor ons", zegt Oosting.

LTC

LTC nam het vanmiddag op tegen Sv Oosterwolde, de nummer elf van de competitie. Na twintig minuten te hebben gespeeld was er nog weinig progressie bij beide teams. Het veld was glad en voor beide ploegen lastig om op te spelen. De tussenstand bij rust was dan ook 0-0.

In de tweede helft was het de ploeg uit Assen die op voorsprong kwam. Sergio Danhof speelde een dieptebal op Imre de Jonge en zijn voorzet kwam via Uineken bij Romano Djababoe, die de bal diagonaal in het doel schoot. De voorsprong werd behouden tot de laatste minuten van de wedstrijd, maar SV Oosterwolde wist in de blessuretijd de gelijkmaker te maken 1-1.

Stand