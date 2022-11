Wedstrijd van de week: Hurry Up - Visé

HANDBAL - Afgelopen woensdag verloor Hurry-Up onnodig een punt tegen Volendam, dus de Zwartemeerders willen zich vanavond revancheren. Ze ontvangen het Belgische Visé (Wezet in het Nederlands). De wedstrijd is vanaf 19.55 uur live te zien op TV Drenthe en onze website. Het commentaar wordt verzorgd door Stijn Steenhuis.

Het verschil tussen beide ploegen is maar één punt, dus de vijfde plaats in de BENE-League staat vanavond op het spel. De ploeg van trainer Joop Fiege heeft in elf wedstrijden dertien punten verzameld.