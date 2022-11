Geen periodetitel voor Noordscheschut en DZOH

VOETBAL - Zowel Noordscheschut als DZOH hadden vandaag kans om de eerste periode te winnen in de 1e Klasse E, maar dit lukte ze allebei niet. Noordscheschut verloor bij Dronten met 2-1, DZOH ging thuis met 1-3 onderuit tegen WHC. Quick'20 uit Oldenzaal blijft na een gelijkspel aan kop een pakt de periodetitel.

Noordscheschut had als medekoploper de beste papieren om de periodetitel en de koppositie te veroveren. Dan moesten ze echter wel de nummer vier van de 1e Klasse verslaan, ASV Dronten. Al snel bleek het een lastige opgave te worden voor de Schutters, want na een kwartier schoot Kevin van der Vlag de thuisploeg op 1-0.

In de rust bleek dat de andere koploper in de 1e Klasse, Quick'20, met 2-1 achter stond tegen hekkensluiter Hulzense Boys. Met een punt zou de ploeg van Berry Zandink genoeg hebben in deze situatie.