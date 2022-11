Koppositie in Marathon Cup voor Maaike Verweij na tweede plaats

MARATHONSCHAATSEN - Maaike Verweij uit Veenhuizen heeft vandaag met haar tweede plaats de koppositie in het klassement van de Marathon Cup overgenomen van Irene Schouten, die er vanwege de World Cup in Thialf niet bij kon zijn. Arianna Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht had vanavond minder succes en werd achttiende.

Vanavond lukte het geen enkele schaatsster om een gat te slaan met het peloton en daardoor werd er in de laatste meters pas bepaald wie er vanavond won in Haarlem.

Spannende laatste meters

In de laatste ronde nam Maaike Verweij de leiding en kreeg ze Paulien Verhaar en Mia Kilburg vlak achter zich aan. Verweij hield het tempo hoog, maar in de laatste meters kwam Paulien Verhaar langszij. Pruisscher wist in de eindsprint niet dichterbij te komen en werd achttiende.

Aan kop in het klassement