Vuurwerkbommen ontsieren Meppeler derby die Alcides wint

Het is voor het eerst dat de stadsderby wordt gespeeld in de Vierde Klasse E zaterdag. Vanaf dit seizoen is het zaterdagteam het vlaggenschip van de zwart-witten (MSC).

Qua kansen was het vrij tam, maar na ongeveer 70 minuten spelen wist Ruben Zanting te scoren. Kepper Ruben Sijbom van MSC had een hard schot niet klemvast waarna Zanting dankjewel zei, 1-2.

Daarna ging er opnieuw een vuurwerkbom af. Procee liep resoluut van het veld. Nu gingen de spelers wel naar binnen. Na vijf minuten kwamen beide ploegen weer op het veld. In het laatste kwartier kreeg MSC een goede kans. Lofti Elkhatari kopte op de lat. Het was de kans om weer op gelijke hoogte te komen.

In de slotfase was er nog een flink opstootje. Het werd opgelost met twee gele kaarten. In de slotfase hadden Jasper Bos en Jaron keizer nog kansen op 2-2, maar de bal ging er niet in.