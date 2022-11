Lastige middag voor vrouwen ACV tegen Rijnvogels: 1-4

VOETBAL - "Gezien de wedstrijd is het enigszins geflatteerd, maar de nederlaag zat er wel in", concludeert ACV-trainer Sven Krol na de verloren wedstrijd tegen Rijnvogels uit Katwijk. De Assense formatie begon de wedstrijd nog goed, maar moest met 1-4 het hoofd buigen voor de bezoekers. ACV zakt ten koste van Rijnvogels naar de achtste plek in de Topdivisie.

In de eerste twintig minuten was het ACV dat de meeste kansen creëerde, alleen lukte het niet om een treffer te maken. Na de goede openingsfase was de tegenstander die op voorsprong kwam. "Het spel van Rijnvogels lag ons niet goed. Ze hadden veel lengte en veel fysiek in de ploeg", zegt Krol. Beide ploegen wisten in het restant van de eerste helft geen treffer meer te maken.

Niet goed genoeg

"We speelden niet heel slecht, kregen nog veel kansen, maar het spel was niet zo goed als in de laatste weken", vertelt Krol na de wedstrijd. Rijnvogels sprong een stuk effectiever om met de kansen en kwam halverwege de tweede helft op 0-2. Nadat ACV aanvallend had gewisseld, vielen er in korte tijd nog twee treffers voor de bezoekers. Marleen Beenker redde de eer van ACV in de slotfase en bepaalde de eindstand op 1-4.

Geen paniek

"Als we geen kansen hadden gecreëerd dan was deze wedstrijd echt zorgwekkend geweest", laat Krol weten. "Voor het eerst dit seizoen verliezen we echt fors, maar we zijn net nieuw in de Topdivisie dus dan kun je tegen zo'n nederlaag aanlopen."

Goede sfeer op het sportpark in Assen

Niet alleen de vrouwen van ACV presteren naar behoren dit seizoen, maar ook bij de mannen gaat het goed. Dit heeft een positief effect op de sfeer binnen de vereniging: "Wij hebben een goede band met de andere ploegen binnen de verenigingen. Zij komen ook vaak bij onze wedstrijden kijken", aldus Krol. Veel publiek is echter niet vanzelfsprekend bij de Topdivisie van de vrouwen: "Een aantal weken geleden speelden wij bij de regerend landskampioen Saestum, daar stonden misschien vier supporters langs het veld", merkte Krol op.