Na zege op concurrent Visé mag Hurry-Up over Final4 beginnen

Door af te rekenen met de kampioen van België Visé mag Hurry-Up tijdens de start van de tweede seizoenshelft van de BENE-League beginnen over de Final4. Na 29-28 stijgen de Zwartemeerders naar plaats vijf.

Vier minuten voor tijd zorgde de Portugees Valter Soares voor de eerste voorsprong voor Hurry-Up (26-25). Even daarvoor was landgenoot David Ferreira belangrijk onder de Zwartemeerse lat. Na 29-26 kwamen de gasten uit België nog terug tot één, maar klonk voor de oranje-zwarten op tijd het eindsignaal.

In de eerste helft kwam Visé nog aan de goede kant van de score terecht. Bij 14-16 gingen beide ploegen rusten. Vooral op schutter Hamza Hadzic uit Bosnië en Herzegovina had Hurry-Up geen vat.

Reddende engel onder de lat

De partij kantelde toen Ferreira positiegenoot Boris Tot tussen de palen afloste. De goalie uit Portugal pakte een aantal extra ballen. Aan de overkant hield Hurry-Up, in tegenstelling tot afgelopen dinsdag toen Volendam van 23-26 terug kon komen tot 26-26, het hoofd koel.

"Tien van de twaalf wedstrijden kunnen heel erg zwaar zijn. Kunnen alle kanten op. Vandaag ook weer", is de simpele analyse van trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege. "We denken wel aan het finaleweekend, maar het is een lange weg."

Voorzichting en hoopvol

Door de thuisoverwinning neemt Hurry-Up de vijfde plaats van de gasten uit Wallonië over. Volgende week gaan de Zwartemeerders bij laagvlieger KTSV Eupen op bezoek. Het heenduel in Zwartemeer eindigde nog in 25-25.