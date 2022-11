Sudosa-Desto vergeet punt te pakken bij landskampioen Sliedrecht

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto verloren vanavond tegen de koploper in de Eredivisie: Sliedrecht. De ploeg uit Assen wist één set te winnen, maar de landskampioen was te sterk voor Sudosa-Desto en won met 3-1 (25-23, 21-25, 25-17 en 25-16).

De eerste set ging gelijk op, Sudosa was sterk in de aanval en maakte weinig fouten, maar dit gold ook voor Sliedrecht. Pas in de laatste paar punten van de set was Sliedrecht net wat sterker en won hierdoor met 25-23. "In het begin van de set hebben we gewoon punten laten liggen en die konden we niet meer inhalen aan het einde van de set", zegt Erwin Sikkema.

Ook in de tweede set begon de ploeg van Erwin Sikkema en Mark Afman voortvarend, ze wisten zelfs op een minimale voorsprong te blijven tegen de koploper. Weer werd de set besloten in de laatste paar punten, maar deze keer trok Sudosa-Desto aan het langste eind. "Je kon zien dat we de betere ploeg waren, zolang we maar druk bleven zetten", vindt Sikkema De ploeg uit Assen won met 21-25.

Niet voor niets koploper

In de derde en vierde set bood Sudosa-Desto minder weerstand tegen Sliedrecht, hierdoor wist de thuisploeg in beide sets snel op een voorsprong te komen. "Sliedrecht gaf vanaf dat moment meer servicedruk en onze eigen druk viel weg", vertelt Sikkema. Hoewel de Assenaren nog een paar sterke aanvallen en goede reddingen lieten zien, kwam de ploeg niet meer in de buurt van hun tegenstander. Beide sets werden verloren (25-17 en 25-16). "We begonnen goed aan de wedstrijd, maar we wisten dit net niet lang genoeg vol te houden. We moeten nog erg veel nadenken bij elk punt en dat kost gewoon energie", laat Sikkema weten.

Stand