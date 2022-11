DOS'46 boekt eerste zege in Korfbal League op emotionele avond

DOS'46 startte geweldig aan het eerste thuisduel van het seizoen. Nadat Tessa Lap voor DOS'46 de score opende en Jordi van Limburg de 1-1 maakte ging het razendsnel. De rood-zwarte brigade van het trainersduo Henk Jan Mulder / Friso Boode liep in een mum van tijd uit naar 7-2 door onder andere twee treffers van Mart Vrielink. Maar die grote voorsprong verdween echter net zo snel. Slecht verdedigen en veel onnodige overtredingen zorgden ervoor dat de Amsterdammers terugkwamen tot 9-8. DOS'46 wist de marge vlak voor de pauze weer naar twee te tillen, door een prima schot van Eline van Veldhuisen.

Toen Blauw Wit na rust door een geweldig afstandsschot van Randell van der Steen op 11-10 kwam leek de spanning helemaal terug te komen, maar vooral dankzij ijzersterk verdedigen en de aanvallend ongrijpbare Kim Petersen trok DOS'46 het duel definitief naar zich toe. De thuisclub had bij 15-11 weer een gat van vier punten te pakken en besliste het duel definitief bij 18-12. De eindstand was 'slechts' 21-15, maar daar maalde na afloop niemand om in sporthal De Eendracht.