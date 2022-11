E&O/Hurry-Up verliest met één punt verschil

HANDBAL - Het scheelt maar een punt, maar toch blijven de heren van E&O/Hurry-Up met lege handen achter. In de thuiswedstrijd tegen Hellas uit Den Haag werd met 34-35 verloren. Daardoor blijft het combinatieteam zesde in de Eredivisie, op vier punten van de vier koplopers.

De formatie van trainer Harrie Weerman was de laatste weken uitstekend in vorm, met overwinningen in de laatste vier wedstrijden. Hierin troffen de Emmenaren wel ploegen de onderste helft van de Eredivisie. Voorafgaand aan deze wedstrijd stond Hellas op de vierde plaats, met twee punten meer dan E&O.

Alhoewel het verschil in de eindstand minimaal was tegen Hellas, heeft E&O/Hurry-Up wederom niet kunnen winnen van een topploeg in de Eredivisie. Eerder dit seizoen werd verloren van Houten, Quintus en Aalsmeer, die allemaal boven E&O/Hurry-Up in het klassement staan.