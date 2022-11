Unitas verliest ruim van koploper, dames E&O winnen

HANDBAL - In de ontmoeting met koploper Vlug en Lenig uit Geleen had Unitas weinig in te brengen. De Roldenaren gingen met 28-42 in eigen huid hard onderuit. De dames van E&O wisten in de 1e Divisie wel hun wedstrijd te winnen, met 37-24 tegen Foreholte uit Voorhout.